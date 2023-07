Stiri pe aceeasi tema

- Fosta consiliera Ligia Enache „nu cunoștea activitatea centrelor deținute de asociația respectiva”, iar sora sa „nu are vreo legatura cu ancheta DIICOT”, a transmis joi, Gabriela Firea, intr-o reacție publica pe Facebook ca urmare a anchetei privind abuzurile de la caminele de batrani.Reacție vine dupa…

- Patru persoane au fost plasate in arest preventiv si 11 in arest la domiciliu, prin decizia Tribunalului Bucuresti, in urma perchezitiilor la centrele pentru persoanele vulnerabile din judetul Ilfov. De asemenea, sase persoane sunt cercetate sub control judiciar, iar pentru trei a fost respinsa propunerea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 5 iulie, ca a dispus verificari dupa ce zeci de batrani au fost gasiti in conditii inumane in trei azile din Voluntari.„Am discutat deja cu doi ministri, cred ca se impune un control al statului roman la toate caminele de batrani. Sa vedem daca este un caz…

- 24 de persoane au fost reținute pentru cate 24 de ore, iar alte doua persoane au fost plasate sub control judiciar, in urma perchezițiilor la caminele pentru varstnici de langa București, unde persoanele varstnice erau ținute in condiții inumane și abuzate, a anunțat DIICOT, miercuri, 5 iulie. Suspecții…

- Un consilier al ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, are calitatea de martor in dosarul deschis de DIICOT pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, fals in declaratii, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale…

- Mai multe centre de batrani din Voluntari sunt vizate de percheziții, azi, 4 iulie, a anunțat Poliția Romana și DIICOT, intr-un comunicat in care precizeaza ca 26 de suspecți urmeaza sa fie aduși la audieri. Situația din aceste centre de batrani a fost dezvaluita, incepand din luna februarie, de publicațiile…

- Boris Johnson a mintit 'in mod deliberat' Parlamentul britanic in mai multe randuri in cazul 'partygate', a concluzionat joi o comisie de ancheta parlamentara, intr-un raport care l-a determinat deja pe fostul prim-ministru sa demisioneze cu zgomot din postul de deputat, transmite AFP.