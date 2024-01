Nume de fete românești rare. Cele mai originale idei Sa-ți numești copilul poate parea una dintre cele mai dificile parți ale venirii pe lume a unui bebeluș, in afara de nașterea in sine. Ți-am pregatit cateva nume de fete romanești rare pe care le poți lua in considerare atunci cand te gandește la cum o va chema pe fetița ta. Ce sa iei in […] The post Nume de fete romanești rare. Cele mai originale idei appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Salut, Radu! Se da in chirie casa liniștita, baieți nefumatori, canale romanești, loc separat in frigider!”, așa suna oferta de nerefuzat primita de Radu Dragușin din partea unui roman din Londra, imediat dupa ce a aflat ca sportivul se muta la Tottenham. Radu Dragușin, cel mai scump fotbalist roman…

- In perioada sarbatorilor de iarna, versul Florile dalbe se regasește in colindele romanești. In funcție de regiunile țarii, acest versuri are diverse versiuni, iar unii romani cred ca florile dalbe din aceste cantece reprezinta florile de mar. Ce semnificație au, de fapt? Florile dalbe, unul dintre…

- Colindele romanești, incarcate de tradiție și simboluri, au adus in casele noastre melodiile specifice sarbatorilor de iarna, dar și expresii enigmatice, precum „Leru-i ler”. Puțini romani știu cu adevarat ce inseamna aceasta fraza și de unde provine, transformand-o intr-o taina fascinanta a colindelor…

- Marius și Oana Dorobanțu a facut un pas important in direcția valorilor și tradițiilor romanești, decidandu-se sa revina in țara dupa doua decenii petrecute in Italia. Cei doi au ales sa se stabileasca in Iași și sa puna bazele unei afaceri de succes in domeniul produselor tradiționale romanești. Ce…

- Brașovul ramane un centru al industriei auto din Romania și continua sa iși scrie povestea de succes in lumea producției de camioane, facandu-se remarcat la nivel internațional, datorita adaptabilitații la tehnologii de varf și la prețurile competitive. Camioanele romanești realizate la uzinele din…

- Actor cu diploma, Mihai Traistariu este un adevarat devorator de filme, pe care le urmarește, seara de seara, inclusiv pe Netflix, vestitul serviciu de difuzare online bazat pe abonamente. In exclusivitate pentru Playtech Știri, artistul și-a exprimat parerea despre producțiile cinematografice romanești,…

- In fiecare an, credincioșii il praznuiesc pe Sfantul Andrei, considerat ocrotitorul Romaniei. Sarbatoarea cu cruce roșie este marcata de numeroase superstiții. In aceasta zi, dar și in ajunul praznicului este bine, conform tradiției populare, sa țineți cont de anumite lucruri. Iata ce se face de Sfantul…

- Daca din intamplare mai ai aceste bancnote romanești prin casa, și este foarte posibil sa le ai pentru ca nu sunt scoase din circulație de foarte mult timp, ți-a pus Dumnezeu mana in cap. Care sunt bancnotele romanesti care te imbogatesc. Au ajuns sa coste o mica avere, la ce trebuie sa fii atent. Te…