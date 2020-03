Nume de fete la moda in 2020. Ce nume de fete se poarta? Inainte de toate, insa, poti afla de AICI cum sa alegi numele fetitei tale si care sunt semnificatiile a peste 1000 de nume de fete. Iar daca, totusi, vrei sa alegi un nume de fata romanesc, te poti inspira de aici. Nume de fete la moda in 2020 in SUA Nume de fete la moda in 2020 in SUA Statistic vorbind, cel mai popular nume din Statele Unite este de cinci ani incoace Emma. O urmeaza indeaproape Emily (multa vreme pe locul 1), Olivia, Sophia si Isabella. Specialistii au constatat o popularitate crescuta pentu variantele Meghan, Dior, Pearl. De asemenea, Olimpiada 2020 aduce in prim plan nume de sportive… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a marcat o dubla pentru Rangers in meciul cu Braga, 3-2, din șaisprezecimile Europa League, aducand victoria scoțienilor in meciul tur, disputat joi seara in Insula. „E grozav! Ibrox, baby! E puternic, e diferit. Cred ca e cel mai bun moment al carierei mele, am mai avut momente extraordinare,…

- Cristian Tudor Popescu a facut o analiza dura a meciului caștigat de Simona Halep in fața tunisiencei Haber. Jurnalistul considera ca romanca „a jucat rau”. „E grea mereu revenirea dupa un...

- La finele saptamanii trecute, la Calarași, selecționata de handbal masculin cadeți a Romaniei a disputat doua meciuri amicale in compania reprezentativei Macedoniei de Nord. Elevii antrenorului Gabriel Armanu au caștigat ambele meciuri cu 30-22 și respectiv 29-22.Din echipa de start a naționalei ...

- Ziarul Unirea FOTO: Unirea Alba Iulia – LPS Cetate Deva 1-3 (0-2) | “Alb-negrii”, prima infrangere amicala Duelul divizionarelor terțe Unirea Alba Iulia și LPS Cetate Deva, meci disputat la Ciugud, s-a incheiat cu victoria gruparii hunedorene, scor 3-1 (2-0). Oaspeții ... FOTO: Unirea Alba Iulia – LPS…

- Partidul omului obisnuit (AAP) din India a castigat alegerile locale din capitala New Delhi, unde detine majoritatea din 2015, dand o lovitura severa partidului nationalist hindus Bharatiya Janata al premierului Narendra Modi, care spera sa-si impuna victoria, in urma unei campanii agresive, relateaza…

- Universitatea Craiova s-a impus la Viitorul cu 2-1 și și-a asigurat prezența in play-off, dar antrenorul sau, Corneliu Papura, nu prea știe sa zambeasca. Intervievat la finalul intalnirii, Papura a declarat ca se bucura de realizarile echipei sale, dar ca se gandește deja la partida de la Iași. „Sunt…

- SCM Politehnica a cedat dramatic pe teren propriu in disputa cu Potaissa Turda. Formatia ardeleana, mai bine clasata, a castigat cu 25-24 pe final gratie reusitei unui ex-alb-violet, plecat din cauza problemelor financiare, sarbul Milos Dragas. Prima parte, la fel ca intregul meci, a fost sub semnul…