Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului a declarat ca va lua in calcul vanatoarea de ursi. Tanczos Barna sustine ca autoritatile au in plan „interventia” in cazul acestor animale si ca Romania a gresit in 2016 cand a decis sa nu mai „intervina” in populatia de ursi.

- Un raport recent al Organizația Națiunilor Unite (ONU) atenționeaza asupra faptului ca foamea acuta va afecta in urmatoarele luni peste 20 de țari, iar cel puțin 34 de milioane de oameni se afla „la un pas de foamete”, potrivit The Guardian. Populația din Yemen și din Sudanul de Sud sufera deja de foame,…

- Aproape 2,5 miliarde de persoane - sau aproximativ un sfert din populatia globului - se vor confrunta cu probleme de auz pana in 2050, potrivit unui raport OMS publicat marti care subliniaza "necesitatea de a extinde rapid preventia si tratamentul pierderilor de auz", relateaza dpa si AFP, potrivit…

- Institutiile de aplicare a legii din Rusia au avertizat joi populatia sa nu participe la manifestatiile neautorizate pe care aliatii opozantului Aleksei Navalnii, aflat in detentie, intentioneaza sa le organizeze de Valentine's Day in intreaga tara, transmite Reuters. Leonid Volkov, care traieste…

- Din cei noua medici de familie de pe Valea Gurghiului, doar unul a acceptat sa participe la campania de vaccinare a populatiei impotriva SARS-CoV-2, la singurul centru de vaccinare din mediul rural din judetul Mures, care functioneaza in comuna Gurghiu. "Valea Gurghiului cuprinde patru comune…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a aprobat extinderea campaniei de vaccinare antigripala anuala pentru toate grupele populationale, fara a mai exista o prioritizare impusa de grupele de risc.

- Aproximativ 1,4 milioane de israelieni au primit deja o doza de vaccin Pfizer/BioNTech; populația toatla a țarii este de 8,7 milioane; operațiunea a durat mai puțin de trei saptamani, relateaza Dailymail intr-o analiza. Aproape 146.000 de persoane au primit doza doar luni – mai mult decat au distribuit…