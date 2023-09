Numărul prosumatorilor aproape s-a dublat într-un an. Statul, complet depășit ”Daca Romania se poate mandri cu o crestere intr-un domeniu in ultimii 2 ani, cu siguranta ne putem referi la cresterea exponentiala a numarului de prosumatori persoane fizice majoritar, dar si persoane juridice. Doar in primele sase luni din anul 2023, numarul prosumatorilor a escaladat de la circa 40.000, cati erau la finele anului 2022, la peste 77.600 de prosumatori, capacitatea lor de productie crescand de peste 2,3 ori in intervalul analizat”, a transmis, joi, AMPEER, intr-u comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca acesta este doarb inceputul, iar ”statul roman, prin ANRE, companiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

