- Italia a solicitat din nou o redistribuire a migrantilor ajunsi pe tarmurile sale intre statele membre ale Uniunii Europene, transmite dpa. Conform unui comunicat al ministerului italian de interne, ministrul Luciana Lamorgese a abordat miercuri la telefon acest subiect cu comisarul european pentru…

- Numarul migranților ilegali care vin din Belarus in țarile Uniunii Europene (UE) a atins un nivel critic fața de anul trecut. Despre acest lucru a declarat comisarul European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, relateaza TASS. Potrivit acesteia, numarul refugiaților care au trecut granița belorusa-lituaniana…

- Naufragiul s-a produs la circa 9 km de insula.Salvatorii au reusit sa scoata din apa 48 de supravietuitori.Potivit presei, in Lampedusa au mai ajuns, incepand cu ora locala 03:30 (01:30 GMT), inca 256 de migranti. Aceștia au traversat Mediterana la bordul a patru ambarcatiuni, dintre care numai una,…

- Aproximativ 1.000 de migranti minori se aflau in continuare luni in enclava spaniola Ceuta, de unde 7.500 de persoane au fost retrimise in Marocul vecin de la inceputul saptamanii trecute, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Acesti minori neinsotiti ratacesc pe strazi sau sunt…

- Doua noi centre de vaccinare vor fi deschise la finalul acestei saptamani in municipiul Targu Jiu. Vor fi centre temporare in Parcul Central, in zona Porții Sarutului, respectiv la mall-ul din Targu Jiu. Cetațenii din municipu, din județ și nu numai sunt așteptați in cele doua noi puncte de vaccinare…

- Guvernul italian urmeaza sa ceara Uniunii Europene sa plateasca Libia pentru a opri barcile de migranți care pornesc de pe coasta țarii nord-africane, relateaza Reuters.Informația dezvaluita în premiera marți de ziarul italian La Repubblica afirma ca premierul Mario Draghi le-ar putea…