- Numarul de firme dizolvate a crescut cu 8,82% in primele patru luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 9.109, fata de 8.371 in perioada ianuarie-aprilie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe…

- In luna aprilie 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 55.569 de imobile, cu 28.548 mai multe fața de perioada similara a anului 2020, potrivit celor mai recente date comunicate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In județul Alba, au fost vandute 435 de imobile,…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in luna martie, de 172.157, in scadere cu 2.209 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele trei luni din 2021 a crescut cu 9,23%, fata de aceeasi perioada din 2020, ajungand la 3.195, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Cele mai multe companii care si-au suspendat…

- In luna martie 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 62.891 de imobile, cu 12.744 mai multe fața de luna februarie, potrivit datelor Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor vandute in luna martie este cu 14.512 mai mare fața de…

