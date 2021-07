Numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 va atinge 200 de milioane până în august, conform OMS Numarul imbolnavirilor de COVID-19 la nivel mondial ar putea ajunge la 200 de milioane in urmatoarele trei saptamani daca se mentine actualul ritm de crestere a cazurilor, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in ultimul sau raport epidemiologic, informeaza EFE. Intre 12 si 18 iulie, numarul infectiilor la nivel mondial a crescut cu 12%, cu peste 3,4 milioane de cazuri, adica aproape o jumatate de milion de cazuri in plus pe zi, in timp ce numarul deceselor a ramas stabil, scrie Agerpres.ro. In ultima saptamana, au fost raportate 57 000 de decese cauzate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

