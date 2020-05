Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii au anunțat noi decese, de aceasta data luni dupa-amiaza, in randul pacienților COVID. Mai nou, s-a aflat ca bilanțul pierderilor de vieți in randul persoanelor confirmate cu noul coronavirus in Romania a trecut de pragul de 1.200. Mai precis, din cate arata cele mai recente date transmise…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus care au murit a ajuns la 1.202 in Romania. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, in aceasta dupa-amiaza alte cinci decese. A murit un barbat, de 84 de ani, din judetul Vrnacea. Comorbiditați: HTA, Stenoza hepatica, nefropatie cronica,…

- Numarul de cazuri noi de coronavirus a scazut in ultimele zile, in Romania. Chiar și așa, țara noastra are peste 17.000 de cazuri de COVID-19, dar dintre acestea, peste 10.000 de pacienți au fost declarați vindecați și externați.

- Bilanțul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns duminica la 1107. Duminica dimineața au fost anunțate trei persoane care și-au pierdut viața, apoi alte șapte, pentru ca seara sa fie raportate inca trei decese. Varsta acestora este cuprinsa intre 58 și 92 de ani.

- Inca 11 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 801, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre cinci barbati si sase femei cu varste cuprinse intre 30 si 94 de ani. * Deces 791 – Barbat, 68 ani, judetul…

- Alte trei noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele ore, ceea ce duce bilantul acestei zile la 21 de morti. Bilantul total al deceselor a ajuns la 519.

- (foto: Facebook) Numarul deceselor persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 133 in Romania. Intre persoanele care au murit este și un tanar de 27 de ani, care a fost gasit mort in casa, iar ulterior testat pozitiv. Inca cinci decese au fost raportate la Suceava. 123. Barbat, 66 ani, jud. Bistrița…

