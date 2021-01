Numărul cazurilor de abuz asupra copiilor după lockdownul din Anglia, în creştere Numarul de incidente raportate in care copii au murit sau au fost grav raniti in urma unor abuzuri sau a neglijentei a crescut cu un sfert dupa primul lockdown din Anglia, anul trecut, potrivit unor date ale organizatiei The Child Safeguarding Practice Review Panel, care a primit 285 de notificari de incidente grave din aprilie pana in septembrie, scrie BBC. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

