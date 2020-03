Număr record de permise reţinute de poliţişti într-o singură zi! Cât de mult respectă românii legea ? O actiune desfasurata vineri de catre Politia Româna la nivel national a adus retinerea a peste 600 de carnete de conducere, demonstrând astfel din nou cât de haotic se circula pe drumurile din România. Zeci de soferi au fost prinsi cu viteze mult mai mari, depasiri în zone interzise sau alte delicte. La data de 28 februarie anul curent, polițiștii au organizat 225 acțiuni punctuale (8 pe linia siguranței în școli, 4 pe linie de evaziune fiscala și 16 în domeniul silvic), intervenind, totodata, și la 2.274 de evenimente (1.791 fiind sesizate… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor trebui sa accepte ca, la un moment dat, taxele vor creste in lipsa altor solutii, pentru a se putea plati in continuare pensii decente pentru un numar mare de pensionari, in conditiile in care baza din care ne acumulam fondurile de pensii devine din ce in ce mai mica, a declarat, joi, vicepresedintele…

- Ieri, politistii au intervenit la peste 2.800 de evenimente si au aplicat 16.236 de sanctiuni contraventionale. De asemenea, au constatat 791 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic, au retinut 931 de permise de conducere. La data de 23 februarie a.c., politistii au organizat 259…

- România se apropie de finalul ciclului de creștere post criza, potrivit ultimelor date primite de la Registrul Comerțului și interpretate de analiștii KeysFin în studiul “Trending Business”. Astfel, în 2019, România a ajuns la performanța de a avea cel mai mic numar…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 2.313 de sesizari venite din partea cetatenilor, iar in urma activitatilor desfasurate in teren au constatat peste 800 de infractiuni, au aplicat peste 8.500 de sanctiuni contraventionale si au retinut 575 de permise de conducere.La data de 30 ianuarie…

- In perioada 25 – 26 ianuarie 2020, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au intervenit la 63 de evenimente, din care 62 au fost solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate 33 de infractiuni si au fost aplicate 479 de sanctiuni contraventionale, in…

- Ministrul Finantelor a vorbit, marti seara, la Realitatea Plus, despre faptul ca Legea pensiilor va fi pusa in aplicare exact asa cum este, in 2020, banii fiind prevazuti in buget.Citu a precizat, insa, ca va continua discutia despre pensiile speciale si spera in rezolvarea acestei probleme…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii privind pensiile ocupaționale. In decembrie, plenul Camerei Deputaților a adoptat, in unanimitate, in calitate de for decizional, respectiva lege care introduce in Romania pensiile ocupationale, suplimentare fata de toate…

- La data de 2 ianuarie 2020, Politia Romana a organizat 145 de actiuni si a intervenit la 2.383 de evenimente, dintre care 1.969 sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 609 infractiuni, dintre care 90 la regimul rutier. 91 de persoane au fost surprinse in flagrant delict, alte 11…