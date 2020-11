Stiri pe aceeasi tema

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este de 3.94.Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL impotriva Gabrielei Firea: i-a spus tot lui Nicușor Dan/VIDEO…

- In ultimele 24 de ore, Romania inregistreaza cel mai mare numar de infectari zilnice de la inceputul pandemiei - 6546. Alte 4 județe intra in scenariul roșu dupa ce au depașit rata de infectare de 3 la mia de locuitori - Arad, Sibiu, Mureș și Bihor. Capitala inregistreaza din nou cel mai mare numar…

- Intrebat daca se va carantina Romania pentru o perioada de cateva saptamani, dupa ce germania și Franța iau in calcul acest lucru, președintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, in conferința de presa, ca autoritațile romane au gestionat bine situația. Se apropie ZIUA CEA MARE. Cand iși preia Nicușor…

- Rusia a raportat astazi un numar record de decese provocate intr-o singura zi de noul coronavirus, 346, ceea ce ridica bilantul oficial al victimelor Covid-19 din aceasta tara la 27.000, informeaza DPA, citata de agerpres . Oficialii rusi au dezvaluit ca bilantul deceselor le include doar pe cele cauzate…

- Premierul Ludovic Orban, aflat intr-o vizita oficiala in Franta, a declarat ca nu se discuta despre reinstituirea carantinei la nivel national in Romania. Totodata, el a afirmat ca s-au luat masuri si se asteapta eficienta acestora, iar cu cat mai multa lume respecta regulile, cu atat viata se poate…

- In ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost inregistrate 2.959 de cazuri noi de CoVid-19 The post NOU RECORD de infectari cu SARS CoV-2! Romania a ajuns la aproape 3.000 de cazuri in ultimele 24 de ore! Situația pe județe appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: NOU RECORD de…

- Hotararea nr. 47 din 5 octombrie a Comitetului Național pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea listei țarilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea și stabilirea unor masuri in domeniul sanatații publice ...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, duminica, 1.438 de noi cazuri de Covid-19 și 31 de noi decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore. Potrivit GCS, pana duminica, in Romania au fost confirmate 122.673 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus,…