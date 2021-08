Număr mare de accidente pe şoselele din România Ieri a fost inca o zi cu foarte multe evenimente rutiere pe soselele din Romania. Bilantul indica mai multe decese si peste 30 de persoane ranite, pe langa zecile de minute in care traficul a fost intrerupt sau ingreunat pe portiunile in care s-au produs accidentele. Acestea au fost semnalate in mai multe zone ale tarii. Cel mai grav pare sa fi fost evenimentul produs ieri dupa-amiaza, la 10 kilometri de Timisoara. Au fost implicate patru autoturisme si un autotren. Doi barbati si o femeie au murit, alte patru persoane au fost ranite. Pe DN2, intre Bucuresti si Urziceni, in apropiere de Cosereni,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

