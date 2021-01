Nuclearelectrica SA: Tudorache si Gentea au fost revocati din functie. A inceput procedura de selectie pentru consiliul de administratie

Stiri pe aceeasi tema

- O noua hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor RAJA SA a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Consiliul de Administratie a decis desemnarea unui nou presedinte in persoana fostului deputat Constantin Chirila Potrivit declaratiei de interese, Constantin Chirila este asociat in…

- In urma discuțiilor dintre conducerea Inspectoratului Școlar Județean Timiș, primarul din Dumbravița și comitetul de parinți și profesori a școlii, vineri, in Consiliul de Administrație al IȘJ s-a luat hotararea ca directorul instituției de invațamant, Andrian Nicola, sa ramana in funcție.

- Incidente au avut loc, luni, la hotelul Rin, dupa Adunarea Generala a Actionarilor FC Dinamo, presa sportiva scriind ca un suporter-actionar a fost agresat de oamenii de ordine platiti de Pablo Cortacero. Potrivit digisport.ro, la AGA, Pablo Cortacero a propus marirea capitalului social cu…

- Ionuț Negoița, fostul patron al lui Dinamo, le-a transmis investitorilor spanioli sa paraseasca hotelul pe care il deține in București. CONTEXT: Astazi, la arena din Ștefan cel Mare, a avut loc o ședința AGA. Printre deciziile importante s-au numarat promisiunea unei mariri de capital in valoare de…

- Actionarii Neptun Olimp SA, convocati in sedinta ordinara si extraordinara pe 18 ianuarie Se vor stabili administratorii provizorii Sunt scoate la vanzare mai multe terenuri situate pe litoral Consiliul de Administratie al Societatii Neptun Olimp SA, cu sediul in Neptun, strada Plopilor, este convocat…

- Presedintele grupului Fiat Chrysler, John Elkann, care detine marca Ferrari, urmeaza sa fie CEO-ul interimar al companiei pana cand Consiliul de Administratie al Ferrari va alege alt CEO. Louis Camilleri, CEO al Ferrari din 2018, a demonstrat ”o pasiune fara limite” fata de societate, a subliniat John…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a caștigat, in aceasta saptamana, inca trei litigii in dosare care vizau spețe din domeniul asigurarilor și al pieței de capital. (1) Prin hotararea pronunțata la data de 12.11.2020, in dosarul nr. 5754/2/2020, Curtea de Apel București a dat caștig de cauza A.S.F.,…

- Adunarea generala a actionarilor a decis numirea cetateanului italian Giovanni Peditto ca membru nou in Consiliul de Administratie. Firma are sediul social in Tulcea, pe strada Ing. Dumitru Ivanov, la numarul 22.Societatea Vard Tulcea are un nou membru in Consiliu de Administratie.In Monitorul Oficial…