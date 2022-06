Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Keșeru (35 de ani) s-a ințeles cu UTA și va semna cu aradenii un contract valabil pe 3 ani! Mutarea anunțata in exclusivitate de GSP.ro prinde contur. In ciuda varstei inaintate, Keșeru vrea sa mai joace 3 ani la UTA, atacantul așteapta acum doar sa finalizeze desparțirea de FCSB. Keșeru a…

- Claudiu Keșeru (35 de ani) este atacantul cu care UTA vrea sa dea lovitura in viitorul sezon de Liga 1. Noul antrenor al aradenilor, Ilie Poenaru, confirma informațiile dezvaluite saptamana trecuta de Gazeta. „Claudiu Keseru e un jucator pe care il doresc. El are multi critici, care se leaga poate de…

- Divock Origi (27 de ani), atacantul lui Liverpool, a intrat in vizorul lui AC Milan, liderul din Serie A, pentru un transfer in vara acestui an. Potrivit jurnalistului italian Gianluca Di Marzio, „rossonerii” au trimis deja o notificare catre Liverpool, prin care au anunțat ca negociaza cu atacantul…

- Atacantul congolez Jody Lukoki, care a trecut pe la celebra academie a lui Ajax Amsterdam, a murit la varsta de 29 de ani. El a fost transferat de Ludogorets in 2015, in același timp cu atacantul roman Claudiu Keșeru, fiind colegi pana in 2020.Fostul mijlocaș a jucat la Ajax intre 2010 și 2014, caștigand…

- Pierre Emerick-Aubameyang este unul dintre cei mai in forma atacanți din lume odata cu transferul la Barcelona. Varful gabonez țintește sa doboare un record vechi de 24 de ani, care ii aparține romanului Adrian Ilie. Cu 7 goluri reușite in 7 meciuri jucate in campionat de la transferul sau pe „Camp…

- Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a dezvaluit ca a incercat, alaturi de Toni Petrea, sa-l convinga pe Gigi Becali sa se bazeze din nou pe atacantul Claudiu Keșeru (35 de ani). Patronul roș-albaștrilor a fost inflexibil. La finalul anului trecut, Becali anunța ca se va desparți de Keșeru. Din…

- FC ARGEȘ - FCSB 1-0. La Pitești, Claudiu Keșeru a fost umilit din nou de catre patronul Gigi Becali! Atacantul care a marcat de 8 ori in actuala ediție, in 21 de meciuri, contabilizand un total de 33 de goluri in 65 de partide in tricoul FCSB, nu doar ca a fost ținut pe banca de rezerve in startul…

- Claudiu Keșeru (35 de ani), intrat in dizgrația finanțatorului la FCSB, a fost dorit de FC Argeș. Atacantul ar prefera sa mearga in strainatate și poarta discuții pentru o mutare in Franța. Claudiu Keșeru este captiv la FCSB pana la finalului sezonului. Varful in varsta de 35 de ani a evoluat deja pentru…