Stiri pe aceeasi tema

- In familia Halep nu exista doar un singur campion! In timp ce Simona ii invinge pe toți la tenis, fratele ei, Nicolae, a aratat ca este „lider” la... gesturi urate! Pe langa faptul ca tanarul scuipa pe strada, acesta mai și incalca legea! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro

- Astazi a fost cea mai grea zi pentru Florin Salam! Manelistul și-a condus fratele pe ultimul drum, iar Spynews.ro are primele imagini cu mormantul lui Nelu Stoian, devenit astazi un adevarat altar al florilor și suferinței.

- Scandal in familia lui Florin Salam! Soacra artistului a platit 10.000 de euro ca sa-l bata pe fratele Fanicai! Spynews.ro va prezinta in exclusivitate motivul pentru care femeia a recurs la acest gest!

- Victor a aratat ca s-a gandit la toate, caci a lasat acasa costumele de firma și s-a imbracat in haine lejere, respectiv intr-un tricou și o pereche de pantaloni scurți, iar in picioare a optat pentru o pereche de slapi. Nu stim daca a fost cea mai buna alegere, deoarece sunt cam incomozi pentru…

- Florin Albu susține ca a fost atras intr-o capcana și a fost convins sa se casatoreasca cu Nuți, sora lui Florin Salam. "Acum am realizat despre ce a fost vorba si in ce capcana m-a bagat pe mine. (...) Acum multi ani, sora lui Florin Salam, Nuti... este maritata cu un albanez, Fabian, pe…

- Ciprian Gheorghe, alias Napy, organiza de luni de zile jocuri ilegale, sub privirile ingaduitoare ale autoritaților. Culmea, mafiotul iși racola clienții dornici de senzații tari chiar pe un site de socializare și a postat chiar și poze cu localul in care aveau loc ilegalitațile, scrie Spynews.ro.…