- Transferoviar Calatori, una din companiile care opereaza pe ruta Gara de Nord - Aeroportul Otopeni, a anunțat marți ca mai multe trenuri vor fi suspendate in perioada 25 ianuarie-13 februarie. Motivul invocat este ca sunt necesare lucrari de intreținere a liniei, inaugurate in urma cu o luna. Orban…

- Controversata companie austriaca Holzindustrie Schweighofer, numita acum HS Timber Productions, a reacționat dupa ce a incasat cea mai mare amenda dintre toate cele 31 de societați care au facut din cartelul lemnului și care a fost sancționate de catre Consiliul Concurenței. Mitocanie maxima! Soții…

- Copiii care se intorc din strainatate impreuna cu parinții lor, vaccinați impotriva COVID-19, trebuie sa stea in carantina 10 zile, la sosirea in Romania, daca țara din care vin are o rata mare de cazuri de COVID-19, a declarat marți medicul Florentina Furtunescu de la Institutul Național de Sanatate…

- Spre finele saptamanii trecute, Consiliul de Administrațiie al BNR a decis, cam pe neașteptate, sa reduca rata dobanzii de politica monetara, de la 1,5% la 1,25%, dupa ce in 2020 a mai redus-o in mod gradual, de la 2,5% la 1,5%. Aceasta abordare a generat in spațiul public discuții cu privire la nivelul…

