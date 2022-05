Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu s-a aratat deranjat de atacurile cibernetice produse de hackerii ruși in țara noastra, pentru ca aceștia nu au știut cine este președintele Senatului, punand aceasta funcție pe poza lui Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Florin Citu, presedintele Senatului, a declarat luni,…

- Florin Citu, presedintele Senatului, a declarat luni, despre amenintarile hackerilor rusi privind atacuri cibernetice asupra site-urilor unor institutii din Romania si faptul ca acestia au scris ca Marcel Ciolacu este presedintele Senatului, ca nu stie ce hackeri sunt aia care nu stiu cine e presedintele…

- Florin Cițu, președintele Senatului, anunța ca s-a intalnit la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski și alți oficiali. Vizita lui Cițu vine la o zi dupa ce la Kiev s-au aflat președintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, și președintele PSD, Marcel Ciolacu, președinte al Camerei Deputaților. Cițu…

- Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL din Senat, a anunțat ca Florin Cițu, președintele Senatului, se afla, miercuri intr-o vizita in Ucraina, impreuna cu alti doi oficiali, presedinti ai parlamentelor din alte doua tari europene, potrivit Agerpres. Vizita are loc, dupa ce premierul Nicolae Ciuca și…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va vorbi luni, de la 19.00, in Parlamentul Romaniei, la cererea președintelui Senatului, Florin Cițu. Discursul lui Zelenski a fost confirmat de Ambasada Ucrainei in Romania. In deschiderea ședinței, Cițu va ține un discurs de trei minute, iar alte trei minute…