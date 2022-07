Stiri pe aceeasi tema

- Nick Kyrgios a ajuns in prima finala de Grand Slam a carierei, iar dupa abandonul lui Rafael Nadal a spus ca nu prea a putut sa doarma din cauza emoțiilor. De cealalta parte a fileului se va afla duminica „robotul” Novak Djokovic, campionul ultimelor trei ediții de la Wimbledon. Marea finala de la All…

- Nick Kyrgios va juca duminica in prima sa finala de Grand Slam, la Wimbledon 2022, impotriva lui Novak Djokovic. Inainte de confruntare, australianul a recunoscut ca nu crede ca vreodata vor mai exista jucatori de tenis la fel de dominanți precum Nole, Rafael Nadal și Roger Federer.​

- Principalul favorit Novak Djokovic s-a apropiat la o singura victorie de a cuceri al patrulea titlu consecutiv la Wimbledon și al șaptelea in total, dupa ce a trecut vineri de britanicul Cameron Norrie cu 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, in singura semifinala jucata pe iarba londoneza. Pe un Teren Central insorit,…

- Novak Djokovic, locul 3 mondial si principal favorit, s-a calificat vineri in finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Tenismanul sarb a trecut in patru seturi de britanicul Cameron Norrie, locul 12 mondial si cap de serie numarul 12, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Meciul a durat doua ore si 37 de minute.…

- Novak Djokovic (35 de ani, 3 ATP) și Cameron Norrie (26 de ani, 12 ATP) lupta ACUM in semifinala turneului de la Wimbledon. Partida este liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Eurosport 2. Caștigatorul il va avea adversar in finala pe Nick Kyrgios (27 de ani, 40 ATP), calificat dupa ce Rafael Nadal s-a…

- Rafael Nadal s-a retras de la Wimbledon, din cauza rupturii musculare suferite in zona abdominala in meciul din sferturile turneului de Grand Slam, cu Taylor Fritz. Jucatorul spaniel de tenis a declarat ca nu are rost sa riște. Astfel, Nick Kyrgios va evolua in finala de la Wimbledon, cu invingatorul…

- Rafael Nadal (36 de ani, locul 4 ATP) a caștigat un adevarat thriller in sferturile de la Wimbledon, 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10-4) cu Taylor Harry Fritz (24 de ani, locul 14 WTA). Așadar, semifinalele Wimbledon 2022 de pe tabloul masculin sunt Novak Djokovic (35 de ani, locul 3 ATP) - Cameron Norrie…

- Intr-un video postat pe mediile sociale, cunoscutul antrenor Patrick Mouratoglou, aflat la Wimbledon alaturi de Simona Halep (cu bune rezultate, care speram sa continue) a prezentat trei motive pentru care australianul Nick Kyrgios poate caștiga ediția din acest an a turneului, deși Rafael Nadal și…