Stiri pe aceeasi tema

- „Nu numai cu paine va trai omul…” (Matei 4:4) Despre ce fel de paine este vorba aici? Despre doua feluri de paine: paine materiala si paine duhovniceasca, caci nu putem castiga nici una dintre acestea fara harul si milostivirea lui Dumnezeu. Care este a patra cerere din rugaciunea domneasca? Painea…

- Predica rostita de Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, duminica, 14 martie 2021, in Paraclisul istoric cu hramul „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Reședinței Patriarhale: Postul este ofranda a iubirii omului fata de Dumnezeu (potrivit basilica.ro.)…

- Duminica Infricoșatoarei Judecați (a Lasatului sec de carne) Matei 25, 31-46„Zis-a Domnul: Cand va veni Fiul Omului intru slava Sa și toți sfinții ingeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna inaintea Lui toate neamurile și-i va desparți pe unii de alții, precum ...

- Viața noastra este ca un text dintr-o alta limba, careia ii ințelegi sensul și rostul dupa ce cu dictionarul in fața ai tradus toate cuvintele textului și le-ai pus cap la cap. Iar ca sa ințelegi lucrul acesta, trebuie sa știi sa joci Lego cu Dumnezeu. Toate le-a facut Dumnezeu cu un scop, iar […]…

- Ceea ce se numeste „nebunia” pentru Hristos se defineste in raport cu ceea ce se numeste „intelepciunea” lumii, caci ceea ce pare nebunie (crestina) pentru ratiunea lipsita de credinta, este de fapt intelepciunea data de Dumnezeu oamenilor prin Iisus Hristos. Un sfant “nebun pentru Hristos” nu este…

- Parintele Calistrat, unul dintre cei mai indragiti duhovnici si predicatori ai Romaniei, ne indeamna la Rabdare! „Rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare”. Si cand ti-a parea matale c-ai gatat, ia-o de la capat si iar: „Rabdare, rabdare, rabdare…”. – Pr. Cleopa Ilie Rabdarea…

- Papa Francisc a transmis in mesajul sau de Anul Nou, ca 2021 „va fi un an bun”, daca oamenii vor avea grija unii de altii si a subliniat ca, pe langa un vaccin impotriva noului coronavirus, omenirea are nevoie de „un vaccin pentru suflet”, relateaza EFE, preluata de Agerpres . „Nu conteaza cate persoane…

- O Sarbatoare asteptata de cei care cred ca Fiul lui Dumnezeu a venit din Ceruri pentru mantuirea oamenilor. Din mosi stramosi pastram credinta crestina si Domnul aduce daruri Sfinte celor ce Il asteapta. Drumul este tot mai greu, fiindca inimile pamantenilor s au racit de atata ,,inghet, insa nimeni…