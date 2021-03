Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipiului București va fi convocat sambata pentru adoptarea masurilor care vor fi instituite de duminica, a anunțat prefectul Capitalei, Alin Stoica. „Vom...

- UPDATE - Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat ca Departamentul Juridic al institutiei verifica legalitatea deciziei luate de primaria Sectorului 5. "Astfel de decizii se iau de catre Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, nu de catre primarie. Verificam legalitatea unei astfel de hotarari,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis marți, 23 martie, Ministrului Sanatatii, o adresa prin care solicita ministrului Vlad Voiculescu ca trecerea cursurilor in sistem online sa se faca „numai in situația in care la nivelul localitații este declarata stare de carantina”. In prezent, Ordinul…

- Autoritațile comunica dezastruos pe tema carantinarii Bucureștiului, care a ajuns la o incidenta a cazurilor de COVID-19 de 4,6 cazuri la mia de locuitori. Sambata, premierul Florin Cițu (PNL) și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, au dat asigurari ca Bucureștiul nu…

- "Azi am prelungit pentru 14 zile masurile in vigoare, dar daca intervin noutați, evident ca vom modifica. Sunt masuri generale, care privesc restricții in ceea ce privește cursurile, doar preșoclarii merg la scoala și doar daca efectivele sunt jumatate. Aceștia trebuie, bineințeles, sa respecte in continuare…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit duminica, de la ora 12.00, pentru a prelungi masurile in vigoare pentru Bucuresti. Duminica, prefectul Alin Stoica a precizat ca autoritatile nu au de gand sa introduca noi restrictii, dar ca vor fi intensificate controalele.…

- Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipiului București (CSUMB) decide duminica prelungirea masurilor de prevenție care sunt in vigoare in acest moment. O spune chiar prefectul Capitalei, Alin Stoica. Acesta a declarat ca autoritațile au in vedere controale mai ample in perioada urmatoare, ipoteza…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența București se reunește, duminica, pentru a lua o decizie asupra masurilor care se impun in contextul situației epidemiologice. Prefectul Bucureștiului, Alin...