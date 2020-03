Stiri pe aceeasi tema

- Masuri extreme pentru in cazul coronavirusului. Banii care vin din Asia intra in carantina Bancnotele de dolari care ajung in SUA dupa ce au circulat in Asia vor intra in carantina, pentru a limita riscul de propagare a noului coronavirus, a anuntat o purtatoare de cuvant al Bancii Centrale americane…

- Oana Florentina Ezer a fost numita in functia de Agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, cu rang de director general in cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Ordinul ministrului interimar al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a fost publicat marti in Monitorul Oficial. In…

- Un judecator federal a refuzat marti sa amane pronuntarea sentintei in procesul fostului consilier al lui Trump, Roger Stone, acuzat de corupere de martori si de obstructionare a Congresului in contextul acuzatiilor de colaborare intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia pentru alegerile prezidentiale…

- Romania a fost condamnata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) la plata unor daune morale de 10.000 de euro unei femei, Gina-Aurelia Buturuga, pentru ca autoritatile nu au raspuns corespunzator...

- Elicopterul care s-a prabusit la Calabasas si in care si-au pierdut viata fostul baschetbalist Kobe Bryant, fiica lui de 13 ani, Gianna, si alte sapte persoane nu ar fi fost certificat pentru zboruri in conditii de slaba vizibilitate, informeaza Reuters, citandu-l pe pilotul Kurt Deetz. Island Express…

- Autorul atentatului cu grenada din anul 2002 de la Liceul ‘Jean Monnet’ din Bucuresti, Dragos Ciupercescu, a obtinut castig de cauza la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) in urma plangerii in care a reclamat conditiile de detentie din inchisorile romanesti, conform verdictului comunicat marti…

- CEDO Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis, marti, ca statul roman sa plateasca 3.000 de euro lui Dragos Ciupercescu pentru conditii improprii de detentie, informeaza antena3.ro. Acesta este primul roman care a fost condamnat pentru terorism, dupa ce a ranit cinci elevi de la Liceul "Jean Monnet"…