Nu ne mai certati, nu ne mai trimiteti la clase!“: Greva din invatamant continua! Cadrele didactice nu renunta la actiunea de protest

Reprezentantii sindicatelor din educatie au anuntat ca nu renunta la greva, astfel ca nici maine profesorii nu vor intra in clase. Sindicalistii anunta ca textul OUG 53 2023 este nemultumitor si cer Guvernului sa tina cont de revendicarile cadrelor didactice."Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET", in numele salariatilor din invatamant ale caror drepturi si interese le reprezinta, cer in continuare Guvernului si partidelor ...