Nu-mi ucide copilăria!… Mai e copilărie după război? Din data de 01.07.2022, Asociația Bronx People a demarat implementarea proiectului „Nu-mi ucide copilaria!”, care iși propune sa faciliteze procesul de integrare a unui numar de 30 de copii ucraineni ale caror familii decid sa se stabileasca in comunitatea bacauana pe termen lung. Proiectul se adreseaza nevoii de suport pe care copiii ucraineni, dar și […] Articolul Nu-mi ucide copilaria!… Mai e copilarie dupa razboi? apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

