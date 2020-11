Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Soroca a decedat pe patul de spital, ieri 11 noiembrie, dupa ce a fost internat in urma unei batai ce a avut loc pe data de 4 noiembrie 2020, la ora 22:00. La moment, agresorii sunt plasați in arest la domiciliu. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a…

- Conflict pe strada Albișoara din capitala. Un barbat s-a ales cu mai multe leziuni, dupa ce a fost batut și impușcat dintr-o arma pneumatica de catre doi frați, ambii in stare de ebrietate.Victima i-ar fi rugat sa nu vorbeasca cuvinte necenzurate, iar cei doi ar fi devenit agresivi. Audiați de oamenii…

- Un barbat a decedat pe loc, dupa ce a fost calcat consecutiv de doua automobile. Teribilul accident a avut loc aseara, 20.10.2020, in jurul orelor 20.00. Informația a fost confirmata de ofițera de presa a IP Florești, Ina Moscaliuc.

- Un barbat a decedat, dupa ce amicul sau de pahar l-a injunghiat cu un cuțit. Incidentul a avut loc in seara zilei de 15 octombrie, la ora 20:10, in orașul Lipcani, raionul Briceni. Informația a fost confirmata de ofițera de presa a IGP, Mariana Bețivu.

- Un ofițer al Inspectoratului Național de Investigații a fost agresat și batut de doi tineri, in noaptea de duminica spre luni, in sectorul Buiucani al capitalei. Polițistul a fost transportat la spital, iar cei doi agresori, reținuți și escortați la Inspectorat, iar apoi eliberați, dupa ce și-au recunoscut…

- Doi tineri, de 16 și 19 ani, au batut cu pumnii și picioarele un barbat pana l-au omorat. Incidentul a avut loc in Blaj, in noaptea de sambata spre duminica, iar cei doi tineri au fost reținuți, scrie Mediafax.

- O crima infioratoare a avut loc sambata noaptea la BLAJ. Un barbat de aproximativ 40 de ani a fost gasit in agonie, cu urme de violența pe corp, in parcul Avram Iancu, in aceasta dimineața, de catre doua persoane care se ocupau cu curațenia stadala. Un barbat de aproximativ 40 de ani a fost gasit in…

- Un barbat din Ștefan Voda a decedat dupa ce a fost batut cu o țeava metalica de catre un consatean. Cei doi ar fi servit bauturi alcoolice impreuna, iar la un moment dat s-ar fi iscat o cearta. Din cauza multiplelor rani primite, victima a fost transportata la spital, insa nu a putut fi salvata.