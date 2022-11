”Nu există vreo explicație științifică pentru care eu să fiu în viață” Andreea, o studenta la medicina, a stat 23 de zile in coma, dupa ce a avut un accident grav cu ATV-ul, și deși nimeni nu ii dadea nimeni nicio șansa de supraviețuire, tanara a reușit sa uimeasca pe toata lumea cu dorința ei de a trai. Tanara de 21 de ani și-a revenit miraculos, chiar daca parinții ei fusesera anunțați ca nu va supraviețui. Ieri, Andreea a mers sa le mulțumeasca medicilor carora le datoreaza faptul ca traiește. Accidentul a avut loc in februarie anul trecut. „Mi-am studiat documentele de externare din spital și nu exista vreo explicație științifica pentru care eu sa fiu in viața”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

