Stiri pe aceeasi tema

- Timpul a trecut, iar „fetița lui tati”... a crescut! Viorel Moldovan se regasește cu siguranța in aceste cuvinte, deoarece frumoasa lui fiica s-a transformat intr-o adevarata domnișoara! Francesca il face mandru inca de la o varsta frageda, fiind deja o fire independenta. Iata cum a fost surprins fostul…

- Spynews.ro va ofera in exclusivitate imagini cu unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri de la noi, inainte sa fie arestat! Remus Truica s-a refugiat in brațele iubitei sale, iar viața dinainte de condamnare arata cu totul diferit.

- Chiar daca a decis sa se retraga din lumea reflectoarelor și sa se dedice vieții de familie, paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Andreea Popescu in plina zi! Vedeta a ales sa petreaca timpul cu soțul și fiul ei, dar nu a uitat nici de socrii!

- Doi zimbri au fost filmați in mediul lor natural, in Parcul Natural Vanatori Neamț, in timp ce se luptau pe un teren acoperit un zapada. "Un adevarat fight club", așa au numit imaginile reprezentanții Romsilva, care a facut publice imaginile.

- De cand a devenit familist convins, Florin Gardoș s-a schimbat radical! In bine, normal! Pe scurt, avem un el, o ea și un... obiectu indispensabil! Celebrul fotbalist și soția pun osul la treaba cand vine vorba de binele familiei! Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai…

- Mai știți vorba aceea, ”prietenul la nevoie se cunoaște”? Ei bine, Ioan Andone și Ciprian Marica sunt pura dovada ca exista acest lucru! Fostul antrenor s-a transformat timp de cateva secunde in ”asul din maneca” lui Ciprian Marica! Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai…

- Dana Razboiu declara ”razboi” total pandemiei! Fosta prezentatoare TV, speriata pana peste masura de noile restricții impuse de catre autoritați, a luat o decizie radicala! Cum a fost surprinsa, dar mai ales, in compania cui? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare…

- Nelu Bud este un cunoscut afacerist din București, insa nici strain bisericilor nu este. Fostul soț al cantareței Corina Bud pare sa iși tragp succesul și pace ainterioara din rugaciuni și ajutor Divin, iar paprazzi Spynews.ro au imagine care demonstreaza acest lucru.