- Un barbat din Dambovița și-a gasit sfarșitul ieri, 14 august a.c., in valurile Marii Negre, in Stațiunea Mamaia, in timp ce incerca sa salveze de la inec o tanara de doar 16 ani. Deși marea era agitata, iar salvamarii arborasera steagul galben, adolescenta s-a aventurat in apa agitata, dar a fost luata…

