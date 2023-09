Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (31 de ani) va trebui sa restituie suma caștigata la US Open 2022, turneu la care a fost depistata pozitiv cu roxadustat. Ea a primit o suspendare de 4 ani. ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel…

- Simona Halep a fost suspendata 4 ani pentru dopaj de un tribunal independent, la solicitarea ITIA, Agenția care a cerut și anularea tuturor rezultatelor romancei incepand cu 8 martie 2022 și pana pe 7 octombrie 2022. De asemenea, ITIA dorea returnarea tuturor premiilor caștigate de Simona in aceasta…

- In cursul zilei de azi, in urma cu puțin timp, Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a publicat decizia integrala a tribunalului independent in cazul Simona Halep, care prezinta procesul și detaliile audierii din zilele de 28 și 29 iunie ale acestui an. Ce nu s-a știut pana acum…

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a publicat joi decizia integrala a tribunalului independent in cazul Simona Halep. Aceasta prezinta procesul și detaliile audierii care a avut loc la 28 și 29 iunie 2023.Documentul a fost redactat acolo unde a fost necesar pentru a proteja informațiile…

- Agentia Internationala de Integritate in Tenis ITIA a publicat decizia completa a tribunalului independent Sport Resolutions in cazul Simonei Halep, prin care jucatoarea de tenis din Constanta a fost suspendata patru ani.Documentul se intinde pe 126 de pagini si se gaseste in sectiunea "Documenteldquo;…

- Daca suspendarea de patru ani a Simonei Halep, anunțata astazi de Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) va fi menținuta, dubla campioana de Grand Slam va fi nevoita sa returneze banii pe care i-a caștigat la US Open, in 2022.

- Antrenorul Patrick Mouratoglou a afirmat marți, 12 septembrie, ca decizia suspendarii Simonei Halep pe o perioada de patru ani pentru dopaj nu are nicio noima pentru el, subliniind ca este socat si ca spera ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne sa ia alta hotarare, scrie news.ro.Prima…

- Simona Halep a fost scoasa și de pe lista participantelor la turneul US Open 2023, in urma suspendarii provizorii de anul trecut. Asociația Americana de Tenis a anunțat ca dubla campioana de Grand Slam și fosta numar 1 WTA, Simona Halep, „a fost retrasa automat” in urma tragerii la sorți a calificarilor…