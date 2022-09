Stiri pe aceeasi tema

- Legenda tenisului elvetian si mondial, Roger Federer, si-a incheiat activitatea competitionala sambata seara, cu o infrangere, la dublu, alaturi de marele sau rival, spaniolul Rafael Nadal, in fata perechii americane Jack Sock/Frances Tiafoe, 6-4, 6-7 (2/7), 9-11, in Laver Cup, competitie ce se desfasoara…

- Elvetianul Roger Federer va juca ultimul meci al carierei, la dublu, cu Rafael Nadal, vineri, la Londra, in cadrul Laver Cup, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a sosit luni la Londra, dar este incert pentru Laver Cup, ultima competitie la care urmeaza sa ia parte inainte de a se retrage definitiv din circuitul profesionist, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Jucatoarele din Romania si-au aflat adversarele din primul tur pe tabloul de dublu de la turneul de Grand Slam US Open. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Sarbul Novak Djokovic va disputa viitoarea editie a competitiei de tenis pe echipe Laver Cup, ce va avea loc anul acesta in perioada 23-25 septembrie la Londra, alaturi de alti trei componenti ai "Big Four", Rafael Nadal, Roger Federer si Andy Murray, care vor forma echipa Europei, informeaza cotidianul…

- Mihaela Buzarnescu, locul 127 WTA, a obtinut, miercuri, victorii atat la simplu cat si la dublu la turneul Nordea Open, de la Bastad, cu premii totale de 115.000 de dolari, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Iubitorii tenisului i-ar putea vedea jucand impreuna pe cei patru componenti ai "Big Four", Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer si Andy Murray, cu ocazia celei de-a cincea editii a competitiei pe echipe Laver Cup, programata in acest an, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Big Four-ul Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer și Andy Murray ar putea juca pentru prima data impreuna pentru aceeași echipa la cea de-a cincea ediție a Laver Cup de la Londra din acest an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…