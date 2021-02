Novak Djokovic - Daniil Medvedev, finala Australian Open 2021, liveTEXT de la 10:30

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul rus Daniil Medvedev (nr. 4 ATP) l-a invins pe Stefanos Tsitsipas (Rusia, nr. 6 ATP), scor 6-4, 6-2, 7-5, intr-o partida disputata vineri, 19 februarie, contand pentru semifinalele Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Calificat pentru a doua oara in cariera in finala unui…

- "Voi fi pregatit pentru batalie", a asigurat sarbul Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, calificat joi in finala la Australian Open dupa ce l-a invins in trei seturi pe rusul Aslan Karatev, 6-3, 6-4, 6-2, transmite AFP. Djokovic a fost aproape sa abandoneze in meciul din…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic (1 ATP) a spulberat visul rusului Aslan Karatev, venit din calificari. „Nole” l-a invins joi la Melbourne, in trei seturi, scor 6-3, 6-4, 6-2, dupa o ora si 53 minute de joc, in prima semifinala a Openului Australiei. Djokovic (33 ani), care are in palmares 17 titluri…

- ​Novak Djokovic a mai facut un pas spre al noualea titlu de la Melbourne: l-a învins în semifinalele de la Australian Open pe surprinzatorul Aslan Karatsev (114 ATP, venit din calificari), dupa o ora și 53 de minute de joc, scor 6-3, 6-4, 6-2.Cu 30 de lovituri câștigatoare…

- A condus cu 2-0 la seturi, iar meciul cu Stefanos Tsitsipas curgea liniștit spre o calificare lejera. Și-a pierdut însa echilibrul interior în tie-break-ul setului al treilea, iar de acolo meciul a capatat o alta direcție. Rafael Nadal a fost eliminat în sferturi de la Australian Open,…