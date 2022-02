Noutăți pe Netflix: Filme și seriale de neratat în luna februarie Luna februarie aduce o serie de noutați pe platforma de streaming Netflix. Luna aceasta vor fi lansate numeroase producții pe care nu trebuie sa le ratezi. Titlurile lunii februarie pe Netflix Inventing Anna (din 11 februarie) In Inventing Anna, o jurnalista care are multe de demonstrat investigheaza cazul Annei Delvey, o moștenitoare din Germania celebra pe Instagram, care a furat atat inimile, cat și banii celor din lumea mondena din New York. Oare Anna este cea mai mare escroaca din New York sau este, pur și simplu, noua imagine a visului american?Intre Anna și jurnalista se formeaza o legatura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

