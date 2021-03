Conform art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, in anul 2021, valoarea punctului de pensie se menține la 1.442 lei. In anul 2021, indicele de corecție prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile și completarile ulterioare, se menține la 1,41. Indicele de corecție utilizat la determinarea punctajului realizat in sistemul public de pensii de catre participanții la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile in care aceștia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozițiilor art. 151 din Legea…