- Circulația din municipiul Bacau va suferi noi modificari, aprobate in comisia de resort care funcționeaza la nivelul Primariei Bacau. „In Comisia de circulație analizam toate propunerile și sesizarile venite din partea dumneavoastra. Foarte multe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Astazi, in jurul orei 17.40, pe strada Garii din municipiul Bacau, in fața unei sali de jocuri, a avut loc un conflict spontan intre mai multe persoane. Inca de la momentul sesizarii, la fața locului s-au deplasat echipajele de poliție, insa persoanele implicate in incident, nu mai erau prezente. Din…

- Municipalitatea bacauana a anunțat, prin vocea viceprimarului Liviu Miroșeanu, amplasarea de sensuri giratorii de mici dimensiuni. „In ultimele saptamani am analizat, in Comisia de circulație, amplasarea mai multor sensuri giratorii de mai mici dimensiuni. Concluzia unanima este aceea ca fluidizeaza…

- Viceprimarul Liviu Miroșeanu a solicitat Comisiei de Circulație inființarea de sensuri giratorii și in intersecțiile mici. Masura poate fi implementata rapid, cu costuri reduse, iar efectul imediat este fluidizarea traficului, cu consecințe benefice pentru conducatorii auto. „Primele intersecții pentru…

- Plenul Senatului va numi, marti, prin vot in plen, un judecator la Curtea Constitutionala, candidatii propusi fiind audiati saptamana trecuta de Comisia juridica. Acesta ii va lua locul Monei Pivniceru, careia i se incheie mandatul la CCR in luna iunie. Au primit aviz favorabil urmatorii candidati:…

- La data de 19 aprilie a.c., polițiștii Biroului Rutier Bacau au fost sesizati despre faptul ca pe strada Mioritei din localitate s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale. Echipajul rutier a stabilit ca, un barbat de 65 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Mioritei, din…

- Peste 600 de politisti se vor afla in strada, in județul Bacau, suplimentar fata de dispozitivul curent, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea producerii oricaror evenimente negative, cu prilejul Floriilor de cult Ortodox si sarbatoarea Invierii Domnului de rit Romano-Catolic.…

- Un șofer care a parcat mașina fix in zona strazii Miron Costin a fost identificat de catre polițiștii locali din cadrul Biroului Siguranța Rutiera, in cauza fiind dispusa masura de sancționare contravenționala conform H.C.L nr. 295 /2021. De asemenea, s-a luat legatura cu Societatea de Servicii Publice…