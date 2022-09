NOUTATE – Noi norme pentru îngrijirea medicală la domiciliu Ingrijirea medicala și conexa actului medical la domiciliu se efectueaza numai la indicația medicului. Este un lucru specificat clar in Ordinul Ministerului Sanatații 2520 din 2022, care a aparut recent in Monitorul Oficial și care introduce noi reguli privind serviciile de ingrijiri medicale. Potrivit acestuia, serviciile de ingrijiri ce pot fi acordate la domiciliul pacienților de acum inseamna preluarea pacientului in maximum 48 de ore de la solicitare, stabilirea planului detaliat de ingrijiri la domiciliu, impreuna cu medicul care le-a recomandat, consilierea și instruirea pacientului și… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

