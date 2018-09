Stiri pe aceeasi tema

- Informație de ultima ora in dosarul deschis in urma atacului sangeros asupra celor doi baschetbaliști de la ACS Cuza Sport, Darrel Bowie, in varsta de 24 de ani, și Joseph McClain, de 26! Luptatorul MMA Valentin Catalin Bulza este cautat la momentul redactarii acestui articol de polițiști, potrivit…

- Potrivit procurorului de caz, Mircea Ciutac, in urma vizionarii imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din incita terasei pe care s-a produs altercatia in noaptea de sambata spre duminica, s-a concluzionat ca o singura persoana a folosit cutitul, ranindu-i pe cei doi sportivi. In busculada…

- Principalul suspect in cazul injunghierii in noaptea de sambata spre duminica a celor doi baschetbalisti americani de la Cuza Sport este audiat, in aceasta dimineata, la Parchetul de pe langa Judecatoria Braila. Daniel Gabriel Husein, un interlop cunoscut in Braila sub numele de Dasaev, eliberat din…

- Daniel Gabriel Husein, cunoscut sub numele de Dasaev, principalul suspect in cazul injunghierii celor doi baschetbaliști americani de la Cuza Sport, s-a predat autoritaților. Dasaev va pleda nevinovat, pentru ca, din punctul lui de vedere, el este de fapt victima. Avocata sa a precizat ca acesta a fost…

- Interlopul brailean Daniel Gabriel Husein, zis Dasev, s-a predat poliției din Braila, luni dimineața, dupa ce numele sau a fost vehiculat in presa ca principal suspect in cazul baschetbaliștilor injunghiați pe o terasa din centrul orașului.

- Procurorii Parchetului de pe lânga Judecatoria Braila fac cercetari în cadrul dosarului penal pentru vatamare corporala deschis dupa ce doi baschetbalisti de la clubul Cuza Sport au fost atacati si au ajuns la spital.

- Noi dezvaluiri, scrie Prosport, in cazul celor doi baschetbalisti americani injunghiati in noaptea de sambata spre duminica la o terasa din Braila. Conflictul ar fi pornit, se pare, dupa ce Darrel Bowie si Joseph McClain ar fi intrat in vorba cu iubitele a doi interlopi din oras. Mai mult, cei doi americani…

- Baschetbaliștii americani Darrell Bowie (25 de ani) și Joseph McClain (24 de ani), legitimați la ACS Cuza Sport Braila, au fost injunghiați sambata noapte la o terasa din oraș. Mircea Totolici, managerul clubului ACS Cuza Sport Braila, marturisește ca Poliția ar fi depistat deja autorul atacului. "Pe…