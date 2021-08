Aeroportul Iași va fi beneficiarul unui proiect in valoare totala de 80 milioane de euro, din care 75% vor fi fonduri nerambursabile, cu finanțare prin POIM. Proiectul are in vedere realizarea unui nou terminal de pasageri, pe trei nivele, cu o suprafața de aproape 10 ori mai mare decat terminalul T3, cu orizont de finalizare in decembrie 2023. Capacitatea de procesare a viitorului terminal este de 3,5 milioane de pasageri pe an. „In 2019, inainte de restricțiile pandemice, aerogara ieșeana a incheiat anul cu 1.314.211 de pasageri procesați, in creștere fața de perioada similara a anului viitor.…