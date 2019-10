Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus de PNL la portofoliul Economiei, Energiei si IMM-urilor, deputatul Virgil Popescu (51 de ani), a primit miercuri, un aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate, in urma audierii sale. Virgil Popescu a primit 31 de voturi pentru, 7 contra si 9 parlamentari s-au…

- ​Noul guvern desemnat Orban (PNL) își dorește continuarea programului Start-Up Nation, dar „ușor modificat”, și va aloca, prin cea de-a doua rectificare bugetara din anul 2019, bani pentru plațile catre firmele beneficiare din ediția 2018-2019, a declarat, miercuri, ministrul desemnat…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…

- Ministrul propus de PNL la Economie, Energie si Mediul de Afaceri, Victor Popescu, a criticat dur masurile in domeniu promovate de fosta guvernare PSD-ALDE, la audierile din comisiile de specialitate din Parlament. In sala sunt prezenți 4 foști și actuali miniștri PSD-ALDE: Niculae Badalau (Economie,…

- Audierile viitorilor ministri in comisiile de specialitate din Parlament Foto cdep.ro Este a doua zi de audieri pentru ministrii care ar urma sa faca parte din guvernul condus de liderul PNL, Ludovic Orban. Luni, cu exceptia celui propus la Finante, toti au primit aviz favorabil în…

- Virgil Popescu (51 ani), deputat PNL, a fost propus propus ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. A mai deținut funcție de conducere la Ministerul Economiei, fiind secretar de stat in perioada noiembrie 2013-februarie 2014. Este doctor in științe economice și absolvent al Colegiului…

- ​Statul va lua o masura de combatere a vânzarii „proiectelor câștigatoare” începând cu ediția a treia a programului Start-Up Nation, conform unei propuneri agreate de reprezentanții Ministerului pentru Mediul de Afaceri cu consultanții de finanțari și alte parți interesate.…

- "De o saptamana exista zvonuri ca nu ne vom primi salariile la timp. Astazi trebuia sa fie zi de plata si nu am primit banii. Nu ne-a fost oferita nicio explicatie la modul oficial, insa aceasta situatie este cauzata de faptul ca nu mai exista un ministru, nici macar interimar, si nu are cine sa…