- Discuțiile dintre Moscova și Washington privind reluarea inspecțiilor in temeiul tratatului de reducere a armelor nucleare New Start ar fi urmat sa aiba loc in luna noiembrie, in Egipt, dar Rusia le-a amanat, relateaza HotNews.ro.Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, a susținut ca…

- Ministrul canadian de externe a declarat miercuri ca Ottawa l-a convocat pe ambasadorul Rusiei in Canada in semn de protest fata de atacurile fortelor ruse impotriva civililor din Ucraina, inclusiv cel de la Dnipro, soldat cu moartea a cel putin 45 de persoane, informeaza Reuters. Oficialii canadieni…

- SUA au calificat drept "iresponsabile" afirmatiile facute "cu usurinta" de catre presedintele rus Vladimir Putin, care a relativizat miercuri riscul recurgerii la arma nucleara in conflictul din Ucraina, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA a refuzat…

- Ministrul de Externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, susține ca inca nu știe daca Centrala de la Cuciurgan va da electricitate malului drept al Nistrului, insa se va decide in urma negocierilor in formatul 1+1. Declarațiile au fost facute inainte de noua runda de negocieri, pentru reglemenatarea conflictului…

- Ruperea relațiilor politice externe intre Rusia și Statele Unite nu este exclusa, dar nu este in interesul Federației Ruse, a decarat joi ministrul adjunct de externe, Serghei Riabkov intr-un interviu la postul RTV1, potrivit agenției TASS.

- Rusia si Statele Unite vor aborda dezarmarea nucleara intr-o reuniune la Cairo intre 29 noiembrie si 6 decembrie, in cadrul comisiei bilaterale asupra Tratatului Noul START, sau START 3, a declarat joi viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, care a negat din nou orice intentie a Rusiei de a folosi…

