- Teheranul si marile puteri ale lumii inca pot ajunge la o intelegere pentru a reanima acordul din 2015 asupra programului nuclear iranian, dupa victoria unui ultraconservator in alegerile prezidentiale care au avut loc in Iran, insa timpul preseaza, a declarat duminica seful diplomatiei europene Josep…

- Negociatorii in dosarul nuclear iranian, care au incheiat miercuri la Viena o noua runda de tratative menite sa duca la revenirea Teheranului si a Washingtonului in cadrul acordului international incheiat in 2015, au evocat ''progrese tangibile'', transmite AFP. ''Am avansat…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a lansat un apel luni la discutii "non-stop" la Viena pentru a realiza un progres deosebit in eforturile de a readuce Washingtonul in acordul nuclear iranian si Teheranul la respectarea angajamentelor sale, noteaza AFP. "Este vorba despre un proces diplomatic…

- O a treia sesiune de negocieri se deschide marti la Viena in incercarea de a salva acordul privind programul nuclear iranian, o noua etapa in discutiile menite sa determine revenirea Iranului si a SUA in cadrul acordului, transmite AFP potrivit Agerpres. Reprezentantii Iranului, Frantei, Germaniei,…

- Iranul și Rusia au afișat, marți, un front unit impotriva Washingtonului și a europenilor, pe fondul negocierilor de la Viena care incearca sa salveze acordul nuclear iranian, semnat in 2015. „Mizam pe faptul ca vom putea salva acordul și ca Washingtonul va reveni in cele din urma la implementarea completa…

- Recentele evolutii din Iran in ceea ce priveste uzina de imbogatire a uraniului din Natanz "nu sunt pozitive" pentru cursul negocierilor asupra acordului nuclear din 2015, a apreciat luni seful diplomatiei germane Heiko Maas, informeaza AFP. Ministrul a facut aceasta declaratie dupa ce Teheranul a anuntat…