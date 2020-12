Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea unei noi Strategii nationale de ordine si siguranta publica, ce va pune accent pe o prezenta activa a politistilor in strada, rezolvarea deficitului de personal, simplificarea administrativa si transformarea digitala a serviciilor publice sunt cateva dintre obiectivele enuntate in domeniul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca pentru ca o coalitie sa fie functionala si sa aiba rezultate, trebuie ca acei care o formeaza sa aiba incredere unii in altii, iar programul de guvernare sa nu contina populisme si demagogie. Citește și: EXCLUSIV - LISTA…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a anunțat, joi, ca grupul de lucru coordonat de Ministerul Justiției alaturi de Ministerul Afacerilor Interne a finalizat strategia naționala de combatere a crimei...

- Nicolae Ciuca taie in carne vie in echipa lasata de Ludovic Orban la Palatul Victoria! Dupa ce l-a demis pe Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, apoi a semnat decretul de eliberare din funcție a Madalinei Ileana Simion, director de Cabinet al prim-ministrului, marți seara, Ciuca a mai…

- Are 36 de ani, este de profesie economist și este desemnata de PSD Dolj pe locul intai pe lista pentru Camera Deputaților, la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Aflata la al doilea mandat de deputat, Alexandra Presura este un politician cu experiența. In urma cu 12 ani a devenit membru PSD…

- Principala misiune a viitorului guvern va fi mentinerea locurilor de munca. Acesta este punctul critic din care economia nationala se poate prabusi sau, dimpotriva, isi poate reveni foarte rapid. Teama pierderii locurilor de munca, generata de masurile haotice si neputincioase ale guvernarii PNL a gripat…

- Prim vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat miercuri programul de guvernare al formatiunii pe perioada 2021 - 2024, precizand ca acesta a fost discutat cu sindicatele si cu patronatele si "are in centrul sau siguranta locurilor de munca". "Acest program are in centrul sau siguranta…

- Cartierul Colonie din Petroșani a devenit zona speciala de siguranța publica pe perioada nedeterminata. La nevoie, politistii spun ca nu e exclus ca, in functie de situatia operativa, sa fie chemate si echipaje de mascati in aceasta zona a orasului. La orele de varf, politistii vor patrula…