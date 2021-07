Stiri pe aceeasi tema

- Din delegatia oficiala a Statului Israel fac parte importanți oficiali guvernamentali, insoțiți de circa 60 de oameni de afaceri, reprezentanți ai unor importante companii israeliene din urmatoarele domenii: aparare, orașe inteligente, securitate cibernetica și siguranța naționala; sanatate și digitalizare…

- Prim-ministrul Florin Cițu a avut, marți, 08 iunie o intrevedere cu președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, aflat in Romania in vizita de stat, in perioada 8-10 iunie 2021, la invitația președintelui Klaus Iohannis. In cadrul discuțiilor, premierul Florin Cițu a evidențiat caracterul special al…

- Romania este o adevarata prietena a poporului evreu și a Israelului, stat evreiesc și democratic, a spus, miercuri, președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, in timpul unei alocuțiuni ținute in plenul reunit al Parlamentului, potrivit Mediafax.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau israelian Reuven Rivlin. „Este o deosebita placere pentru mine sa il primesc astazi in vizita de stat in Romania pe Președintele Statului Israel, domnul Reuven Rivlin. Intre Romania și Statul Israel exista relații privilegiate,…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Israelului, Reuven Rivlin, cu ocazia vizitei de stat pe care acesta o efectueaza in Romania. Discutiile intre cei doi vor viza cooperarea economica si cea in domeniul sanatatii, inclusiv in ceea ce priveste contracararea…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Israelului Reuven Rivlin, cu ocazia vizitei de stat pe care acesta o efectueaza in Romania. Discutiile intre cei doi vor viza cooperarea economica si cea in domeniul sanatatii, inclusiv in ceea ce priveste contracararea…

- Vizita de stat a președintelui statului Israel, Reuven Rivlin, in Romania Presedintele israelian Reuven Rivlin. Foto: captura video. Președintele Klaus Iohannis îl va primi marți, 8 iunie, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau israelian Reuven Rivlin. Administrația Prezidențiala a…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi marti, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau israelian, Reuven Rivlin, care va efectua o vizita de stat in Romania. "Vizita de stat a presedintelui israelian se inscrie in dinamica foarte buna a contactelor bilaterale la nivel inalt din ultima perioada, cea mai…