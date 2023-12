Noul premier-ales polonez Donald Tusk îndeamnă, în discursul de politică generală, la o Uniune Europeană puternică şi la ajutarea Ucrainei Camera inferioara a Parlamentului, controlata de catre alianta sa multipartita, urma sa acorde un vot de incredere Guvernului lui Donald Tusk, care sa puna capat celor opt ani de putere nationalista si populista. In discursul pe care l-a sustinut in fata deputatilor, Tusk a indemnat lumea la ”o mobilizare totala” in favoarea Ucrainei impotriva ofensivei ruse si a dat asigurari ca va actiona ”in mod eficient in favoarea Kievului”. ”In cateva zeci de ore ma voi duce la Bruxelles (la un summit european) cu speranta (…) de a ne convinge aliatii traditionali sa fie fara echivoc in favoarea libertatii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

