- Presedintele chinez, Xi Jinping, a denuntat, marti, presupusele actiuni ale Statelor Unite si ale aliatilor occidentali de subminare a Chinei, iar ministrul de Externe de la Beijing, Qin Gang, a avertizat asupra riscului unui conflict cu Washingtonul, indemnand Uniunea Europeana sa fie autonoma. „In…

- Directorul CIA, William Burns, a declarat joi ca, potrivit evaluarilor agentiei de informatii pe care o conduce, presedintele chinez Xi Jinping a devenit un pic mai realist ca urmare a razboiului din Ucraina, dar ca ar fi o greseala sa subestimam angajamentul Beijingului si Moscovei fata de parteneriatul…

- O invazie a Taiwanului s-ar incheia probabil cu victoria SUA, arata datele obținute de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Totuși, la finalul luptei, armata americana ar fi distrusa la fel ca armata chineza.Scenariul dezvaluie o situație sumbra și pentru insula, chiar daca invazia chineza…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri (30 decembrie) ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa efectueze o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, in ceea ce ar fi o demonstrație publica de solidaritate din partea Beijingului in contextul campaniei militare eșuate a Rusiei…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis omologului rus Vladimir Putin vineri ca drumul pana la negocieri de pace privind razboiul din Ucraina nu va fi lipsit de obstacole si ca China isi va mentine "pozitia obiectiva si corecta" in aceasta chestiune, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca doreste sa intareasca cooperarea militara cu China, in cadrul unei videoconferinte cu liderul chinez Xi Jinping, laudand rezistenta Moscovei si Beijingului in fata "presiunii" occidentale, relateaza Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat vineri, 30 decembrie, ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, relateaza Reuters și News.ro . Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.…

- Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.In declaratiile introductive. transmise in direct de televiziunea rusa de stat, Vladimir Putin a subliniat ca relatiile dintre Rusia si China sunt tot mai importante ca factor de stabilizare si a spus ca Moscova vizeaza…