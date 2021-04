Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Mihaila, actual secretar de stat in Ministerul Sanatații, propunerea USR-PLUS pentru inlocuirea lui Vlad Voiculescu, va fi aprobata de premier și de partidele din coaliție, conform unor surse politice. Sursa Zilei a anunțat inca de acum patru zile ca noul ministru USR-PLUS propus la Sanatate va…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, ca autoritațile ascund in continuare cifrele deceselor de Covid-19. “O sa il rog pe domnul ministru interimar, care este si prim-ministru, sa revada metotologia facuta de partidul domniei sale cu privire la raportarea deceselor. Investigatia…

- Scandal uriaș la Ministerul Sanatații, miercuri dimineața, unde au loc proteste. Un consilier al lui Vlad Voiculescu a sunat la 112 ca sa ceara ajutorul poliției. Codruța Cerva și Oana Lovin protestau la minister, cand consilierul a incercat sa le ia afișele de la intrarea in instituție. Cei trei au…

- Deputații USR-PLUS Adrian Wiener și Emanuel Ungureanu sunt vehiculați ca favoriți pentru a-l inlocui pe Vlad Voiculescu la șefia Ministerului Sanatații. Momentan, insa, Ministerul Sanatații ramane fara conducere, deoarece președintele Klaus Iohannis a semnat doar decretul de revocare din funcție a lui…

- Debarcarea de la Ministerul Sanatații a lui Vlad Voiculescu este intens comentataa de politicieni. Virgil Guran, liderul senatorilor PNL a avut o intervenție la Realitatea Plus in care a spus printre altele ca “nu a facut ceea ce trebuie”. “E clar, ca acum cateva minute erau in discuții cu Dan Barna,…

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu nu le cere scuze rudelor morților inmormantați fara haine acuzand o „intrebare capcana” in legatura cu „un neadevar”, din partea Antenei 3, televiziunea care a facut dezvaluiri in ultimele zile, privind un nou protocol cu care clericii și oficialii sunt de acord,…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a avut critici dure la adresa ministrului Sanatații, primul din Guvernul Cițu vizat de o moțiune. Rafila il acuza pe Voiculescu de inactivitate de cand a preluat Ministerul Sanatații și spune ca in cele 6 saptamani de cand ocupa pozitia de ministru, nu a reusit sa demareze…

- Spre deosebire de documentul care i-au adus critici lui Vlad Voiculescu, noul formular de acord anticipat din partea parinșilo rnu mai poarta și antetul Ministerului Educației, ci doar pe cel al Ministerului Sanatații. Tipizatul prin care parinții pot exprima consimțamantul de testare a copilului lor…