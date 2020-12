Stiri pe aceeasi tema

- Educația lasata pe mana unui traseist politic. Sorin Cimpeanu a mai ocupat acest portofoliu sub sigla PSD. Acum, mandru liberal, nu ințelege atacurile opiniei publice. Articolul Educația lasata pe mana unui traseist politic. Sorin Cimpeanu, noul ministru al Educației, atacat de USR PLUS, dar și de opinia…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu , a anunțat ca printre prioritațile sale se numara și deschdierea școlilor. „Ministerul educației trebuie sa fie alaturi de cel al sanatații. Va trebui sa ne concentram pe probleme urgente. Ne dorim deschiderea școlile , imediat cu putința. Este prioritate zero a…

- Sorin Cimpeanu, ministrul propus al Educatiei, a declarat la audierile din Parlament ca scolile si gradinitele se vor redeschide atunci cand situatia epidemiologica o va permite. Cand se redeschid scolile. Sorin Cimpeanu, ministrul propus al Educației, a fost intrebat in timpul audierilor din Parlament…

- Ministrul propus la Educație, Sorin Cîmpeanu, a declarat, marți, la audierea în comisiile parlamentare, ca școlile vor fi redeschise în format clasic „cât de repede permite situația epidemiologica”, în ordinea educației timpurie,…

- Școlile vor fi redeschide de indata ce situația epidemiologica o va permite și din pacate acest moment excede competențelor Ministerului Educației, spune Sorin Cimpeanu, ministru propus pentru Educație. „Cu toții ne dorim ca școlile sa fie redeschise. Școlile vor fi redeschide de indata ce…

- Sorin Cimpeanu a primit aviz favorabil pentru Ministerul Educației. Acesta a declarat ca redeschiderea școlilor se va face imediat ce situația epidemiologica va permite acest lucru fara a pune in pericol sanatatea publica.

- Cu toții ne dorim redeschiderea școlilor și acest lucru se va intampla de indata ce situația epidemiologica o va permite, fara a pune in pericol sanatatea publica... The post Sorin Campeanu, propus ministru al Educatiei, despre redeschiderea scolilor si vaccinarea profesorilor appeared first on Renasterea…

- Liderul AUR, George Simion, a anuțat ca i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa redeschida de urgența școlile din Romania. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in corpul tau daca incepi sa mananci doua banane pe zi "I-am cerut președintelui sa se redeschida școlile urgent.…