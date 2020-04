Noul coronavirus amintește de perioada comunistă Este sentimentul pe care il traiesc oamenii din Romania, Bulgaria și alte țari din estul Europei, puși in fața granițelor inchise, exact ca in lagarul socialist. O analiza a profesorului universitar bulgar Ivailo Dicev pentru DW. Cel mai uimitor aspect al pandemiei de coronavirus este cat de ușor au putut fi inchise granițele. Situația poate […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In tara, vremea va fi calduroasa si instabila. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare in cursul serii cand vor cadea averse, insotite de descarcari electrice, in sud, est si la munte. Vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari de scurta durata. Temperaturile minime se vor…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.016 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 96 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentruacestea fiind dispusa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.977 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 92 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.639 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 56 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Noul coronavirus face ravagii in intreaga lume iar Romania și vecinii ei nu fac excepție.Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns joi la 422, in crestere cu 23 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia, informeaza novinite.com citata…

- Marele Premiu al Spaniei la MotoGP, programat in perioada 1- 3 mai, pe circuitul de la Jerez, a fost amanat, din cauza pandemiei de coronavirus, anunța news.ro."Situatia este intr-o constanta evolutie, o noua data nu poate fi confirmata pana cand nu stim exact cand s-ar putea organiza evenimente",…

- Situatia actuala in Romania cu privire la preventia raspandirii virusului COVID-19 a facut ca multe firme mici si mijlocii sa isi suspende activitatea pe o perioada nedeterminata. Salile de fitness sunt printre cele mai afectate de aceasta situatie, fiind nevoite sa se inchida pentru a putea sista raspandirea…

- Mai multe muzee din toata lumea s-au reorientat spre spatiul virtual imediat ce autoritatile au impus inchiderea institutiilor pentru public. Și muzeele din Romania incearca sa se mute in mediul virtual in aceasta perioada.Muzeul Municipiului Bucuresti (MMB) a suspendat mai intai vizitele…