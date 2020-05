Stiri pe aceeasi tema

- Numarul bolnavilor decedati in doua luni din cauza noului coronavirus in Statele Unite l-a depasit pe cel al soldatilor americani ucisi in doua decenii in cursul Razboiului din Vietnam, potrivit bilantului actualizat marti de Universitatea Johns Hopkins, scrie Agerpres.

