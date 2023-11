Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Fagarasian, deputat PNL de Diaspora, afirma ca legea care nu-i mai trimite pe romani sa astepte la cozi atunci cand le expira documentele sau cand isi pierd actele in strainatate are raport de adoptare si saptamana viitoare va primi votul Camerei Deputatilor. El precizeaza ca anual, aproape…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, marti, ca industria jocurilor de noroc a avut "statul complice in ultimii 30 de ani", mentionand ca sunt copii dependenti, oameni care isi destrama familiile si isi vand casele pentru a baga banii in aceasta industrie, iar acest…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, legea potrivit careia, cabinetele de medicina de familie și punctele secundare de lucru pot primi, la cerere, statutul de utilitate publica. ”Cabinetele de medicina de familie pot deschide cel mult doua puncte secundare de lucru daca solicitantul asigura…

- Pensionarii ar putea primi bani daca nu au efectuat calatoriile reduse de care beneficiaza anual, prevede o propunere legislativa depusa la Parlament de un grup de deputati PNL, potrivit AgerpresPropunerea legislativa prevede completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate…

- Proiectul de lege a refoormei pensiilor speciale, promisa de Rareș Bogdan la intrarea sa in politica, a fost votat, luni in parlament, la cațiva ani distanța de promisiunea liderului liberal: „In 30 de zile desființam pensiile speciale!”, spunea Rareș Bogdan in campania sa electorala din 2018. Comisiile…

- Banca Centrala a reclamat un atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasa a numarului de telefon) in care este folosit numele BNR. Banca Naționala a Romaniei a primit o serie de sesizari care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (021 313 04 10 sau 021…

- Președintele interimar al Camerei Deputaților a anunțat depunerea in Parlament a doua proiecte de lege prin care se cere interzicerea comercializarii catre minori a bauturilor energizante și a țigarilor electronice. Deputatul PSD Afred Simonis a facut anunțul marți, pe Facebook. „Am depus in Parlament…