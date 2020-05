Noua Zeelandă: Cutremur puternic de 5.8 grade Un cutremur puternic a zguduit cea mai mare parte a Noii Zeelande luni, informeaza dpa si Reuters. Cutremurul a avut o magnitudine de 5.8 grade pe scara Richter, iar epicentrul seismului a fost localizat la 30 de km nord-vest de Levin, localitate situata in apropierea capitalei Wellington, potrivit Geonet. Deocamdata nu au fost raportate pagube sau raniti. Seismul s-a produs cu putin timp inaintea orei locale 8.00 (20:00 GMT), la o adancime de 37 de kilometri si a fost urmat de o serie de replici cu magnitudinea de 3.5, 3.6 si 3.7 grade pe scara Richter. Peste 35.000 de oameni din toata Noua Zeelanda… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

